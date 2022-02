Audace et innovation pédagogique : le pari réussi de l'enseignement agricole français

Cet ouvrage n'est pas consacré à l'histoire d'une politique éducative ni à l'histoire d'une institution. Il vise à éclairer les décisions d'aujourd'hui en confrontant les points de vue de différents acteurs de l'époque aux positions philosophiques, aux idéologies et aux choix stratégiques des décideurs, des responsables organisationnels et des praticiens. Afin d'éclairer le présent et de dessiner quelques balises prospectives, trois orientations éducatives et pédagogiques d'aujourd'hui seront interrogées : la professionnalisation des métiers et des parcours de formation, l'alternance comme nouvelle ingénierie de formation, l'approche par compétences et/ou par situations. Le choix de ces trois orientations se justifie à la lumière de leur place aujourd'hui dans les débats et les controverses qui traversent la formation des adultes.