La maison des morts étranges

Une nouvelle enquête d'Albert Campion, gentleman détective Depuis une dizaine de jours, l'ordre immuable qui régnait chez les Faraday, illustre famille de Cambridge, est ébranlé : l'oncle Andrew a disparu. Et quand on souhaite éviter les indiscrétions de la police, que faire sinon recourir aux services d'Albert Campion, jeune détective privé atypique ? Pourtant, à peine Campion est-il sollicité qu'on retrouve l'oncle Andrew noyé et Julie Faraday empoisonnée. Suicides ? Peu probable. Meurtres ? Sans doute, et le coupable semble tout désigné. Mais il faut rarement se fier aux apparences, et les dîners austères de cette famille excentrique cachent peut-être une vérité bien plus terrifiante... Traduction depuis l'anglais (Royaume-Uni) de P. Saurel complétée par Gabriel Repettati. A propos de l'autrice MARGERY ALLINGHAM (1904-1966) est une grande dame des lettres britanniques, rivale d'Agatha Christie en son temps, qui a marqué de son empreinte des générations d'auteurs de roman policiers. " Il y a un humour, une légèreté chez Margery Allingham. " Télérama " La Dickens des histoires de détectives. " Telegraph