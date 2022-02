Jusqu'à la lie

Une nouvelle enquête d'Albert Campion, gentleman détective Certains objets ne demandent qu'à être dérobés, et un gang de voleurs est prêt à répondre à cet appel. Leur cible actuelle est le Calice Gyrth, une coupe inestimable que la famille Gyrth détient depuis des siècles pour le compte de la Couronne britannique. Conservé dans une chapelle sans fenêtre et protégé par une dangereuse malédiction, le Calice ne devrait pouvoir être subtilisé. Mais nous sommes en 1930, et les escrocs ont tous les avantages du monde moderne, à commencer par un redoutable réseau d'informateurs. Heureusement pour la famille Gyrth, Albert Campion, gentleman aux lunettes rondes et à l'allure discrète, est sur le coup. Car les apparences peuvent être trompeuses... Traduit de l'anglais (Royaume-Uni) par Jean-Pierre Massias. A propos de l'autrice MARGERY ALLINGHAM (1904-1966) est une grande dame des lettres britanniques, rivale d'Agatha Christie en son temps, qui a marqué de son empreinte des générations d'auteurs de roman policiers. " Margery Allingham est exceptionnelle. " Agatha Christie " Plus sensible qu'Agatha Christie, [... ] Margery Allingham [a] cet humour anglais qui fait sourire le lecteur. " Télérama