Lumière sur le yoga. La bible du yoga du maître incontesté

Une initiation étape par étape par la légende du yoga Avec plus de six cents photographies et des descriptions minutieuses, cette bible constitue le guide le plus complet et le plus profond jamais écrit sur le yoga, les postures (asanas) et les exercices respiratoires (pranayama). Destiné aussi bien aux débutants qu'aux initiés, cette Bible du yoga vous aidera à trouver force et souplesse, à augmenter votre concentration, votre vitalité et votre volonté, et à vous épanouir sur tous les plans. A propos de l'auteur Né en 1918 en Inde et décédé en 2014, B. K. S. Iyengar a été un maître de yoga hatha mondialement connu et respecté. " Nul n'a peut-être fait autant que M. Iyengar pour convertir l'Occident au yoga". New York Times " Le Yoga Iyengar, la méthode douce pour réaligner son corps. " Marie Claire