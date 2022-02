Feu d'artifice mortel

Le 5e tome de la série Loveday & Rider 5 novembre 1961 : la famille Hughes se prépare à célébrer la nuit de Guy Fawkes avec pétards et feux d'artifice. Tous sont rassemblés dans le jardin, quand le cabanon dans lequel sont entreposées les fusées s'embrase, causant la mort du patriarche, Thomas Hughes, enfermé à l'intérieur. L'autopsie conclut rapidement à la mort par asphyxie et le coroner, Clement Ryder, classe l'affaire sans suite. Mais le lendemain, Duncan Gillingham, un journaliste ambitieux, publie dans l'Oxford Tribune un article accusateur : la justice aurait bâclé le dossier. Selon lui, la famille cacherait la vérité et le décès serait suspect. Pour calmer l'opinion, l'inspecteur Jennings confie l'enquête à la jeune policière Trudy Loveday. Très vite, celle-ci se tourne vers Clement Ryder. Ils n'auront pas trop de leurs forces réunies pour tenter de percer les mystères du clan Hughes... Traduit de l'anglais (Royaume-Uni) par Benjamin Kuntzer. Faith Martin, également connue sous son véritable nom, Jacquie Walton, est l'auteure de nombreux romans policiers à succès. Née à Oxford et amoureuse de la campagne anglaise, elle situe nombre de ses romans dans le cadre bucolique de la région oxonienne.