S'aimer leur est interdit. Mais il n'y a rien de plus excitant que d'enfreindre les règles... Une nuit. Comment sa vie a-t-elle pu voler en éclats après une simple nuit ? Lorsque Billie a croisé le regard ténébreux de Moon dans ce club, elle a immédiatement compris qu'il lui serait difficile d'y résister. Et puis, c'était son premier jour à Séoul et le début de sa nouvelle vie ; pourquoi se serait-elle méfiée ? Mais ce matin la réalité la rattrape. Car Moon est bien plus qu'une simple célébrité : c'est le leader d'Alter, le groupe de K-pop le plus en vogue ; et désormais elle a autant d'ennemies qu'il a de fans. Alors, pour sa propre sécurité, elle va devoir rester à l'écart du chanteur. Même si elle ne peut s'empêcher de repenser à la nuit magique et enivrante qu'ils ont partagée. Même si Moon est bien décidé à la voir en secret... "Un héros ténébreux et irrésistible, une histoire d'amour impossible et une écriture addictive : I Love You To The Moon rassemble tous les ingrédients pour une lecture réussie qui vous plongera dans l'univers de la K-Pop ! " KWorld Mag A propos de l'autrice : Passionnée de livres et de mots, Alfreda Enwy aime s'inventer des histoires et a souvent la tête dans les nuages. Irrécupérable sentimentale et addict aux romances, elle s'est décidée à écrire les siennes. Qu'il s'agisse de romance contemporaine ou de New Adult, Alfreda se plonge avec délectation dans les univers de ses romans et tombe régulièrement amoureuse de ses hommes de papier...