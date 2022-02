L'art de vivre à la japonaise. Ikigai, bain de forêt, wabi-sabi...

Trouver le chemin d'une vie épanouie grâce à la culture et la philosophie japonaises Quel est votre ikigai (votre but) ? Comment intégrer la pleine conscience dans l'imprévisibilité et le chaos de l'existence ? Du shinrin-yoku (bain de forêt) à la calligraphie, en passant par l'ikebana (art floral) ou encore la cérémonie du thé, les Japonais cultivent des traditions, des pratiques artistiques et une philosophie présentées dans cet ouvrage magnifiquement illustré par l'artiste japonais Ryo Takemasa. Vous y découvrirez tous les secrets de l'art de vivre à la japonaise à travers des conseils, des recettes et des astuces toutes simples qui transformeront votre quotidien. Traduction de l'anglais (Royaume-Uni) par Sophie Lecoq. "Vivre à la japonaise, c'est s'offrir des instants de bien-être et une cure de jouvence". Psychologies magazine