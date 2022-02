Se soigner avec la médecine intégrative. Prendre sa santé en main entre thérapies traditionnelles et médecine conventionnelle

Une vision novatrice de la santé et du bien-être Hypnose, méditation, yoga, acupuncture, sophrologie... ces pratiques traditionnelles et psychocorporelles séduisent de plus en plus de patients. En particulier lorsqu'ils souffrent de troubles chroniques que la médecine moderne, pourtant très puissante, ne parvient pas à soulager. Psychologue à l'hôpital public, Isabelle Célestin-Lhopiteau a exploré pendant près de trente ans toutes les manières de soigner dans le monde, des chamans de Sibérie aux médecins ayurvédiques en passant par les guérisseurs de nos campagnes. Elle est aujourd'hui une pionnière de la médecine intégrative en France qui, au lieu de les opposer, incorpore à la médecine conventionnelle ces approches thérapeutiques complémentaires. Dans ce livre, elle évalue leur scientificité, dégage leurs points communs au-delà des divergences culturelles. Mais, surtout, elle partage avec nous une découverte essentielle : plusieurs chemins se rejoignent pour prendre sa santé en main et pour se soigner. A chacun d'y puiser son équilibre. Un livre mêlant un savoir unique et des exercices concrets pour nous reconnecter au mouvement de la vie. A propos de l'autrice ISABELLE CELESTIN-LHOPITEAU est psychologue et directrice de l'Institut français des pratiques psychocorporelles. Responsable du CHU de pratiques psychocorporelles et de santé intégrative, et du CHU Hypnose et Anesthésie (universités Paris-Sud et Réunion), elle a également fondé la revue en ligne Big Bang Therapy.