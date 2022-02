Ubuntu. Leçons de sagesse africaine

Leçons de sagesse africaine Ubuntu vient de la langue xhosa et désigne une philosophie d'Afrique australe qui résume nos aspirations à un bien-être et à un bien-vivre ensemble. Ce terme incarne la croyance en un lien humain universel. Un lien profond et sincère, qui pousse à respecter chaque individu, comme part essentielle de notre propre humanité. En adoptant la philosophie de l'ubuntu au quotidien, il est possible de surmonter les divisions, d'être plus forts ensemble dans un monde où les êtres bâtissent des ponts et non des murs. En quatorze textes clefs, simples et assortis d'exemples concrets, Ubuntu nous aide à comprendre en profondeur la bienveillance, le pardon, la tolérance et le pouvoir de l'écoute. Pour trouver notre place, ensemble, au sein d'un monde riche de sens. A propos de l'autrice MUNGI NGOMANE est la petite-fille de Desmond Tutu, célèbre porte-parole de la philosophie ubuntu. Diplômée en études internationales et diplomatie, fervente défenseuse des droits de l'homme et de l'émancipation féminine, elle travaille en tant que consultante pour des ONG. " Cette lecture riche en enseignements ouvre la voie à un apprentissage de toute une vie. " Le Point (Afrique) " Du bon sens, de la chaleur et beaucoup d'humanité. " Version Femina