Les Antisèches du bonheur, ce sont 18 principes et pratiques redoutablement efficaces pour diminuer l'impact et la durée de nos pensées et émotions négatives au quotidien. A l'intersection des sagesses ancestrales et de la science contemporaine, cette méthode innovante a déjà transformé la vie de milliers de personnes. Avec son style franc et drôle, Jonathan Lehmann vient faire souffler un vent nouveau sur l'univers du développement personnel en nous donnant des clés pour faire de notre mental tyrannique un véritable outil de bonheur.