Une vie pour une autre

Il aura suffi d'un instant d'inattention pour que son monde s'écroule Un contrat d'édition et une confortable avance pour son premier roman en poche, Libby a décidé de s'offrir une parenthèse de luxe avec son fils, Ethan, trois ans, qu'elle élève seule. Mais un soir, l'enfant échappe à sa vigilance. Le voilà qui s'engouffre dans l'ascenseur. Trop tard, les portes se ferment... Dans ce complexe hôtelier qui compte des milliers de chambres, un petit garçon a vite fait de se perdre. Et puis, à mesure que le temps s'écoule, l'évidence s'impose : il s'agit d'un enlèvement. Interrogée par la police, Libby se réfugie dans un mutisme qui sonne comme un aveu. La police n'est pas dupe. Qu'a-t-elle sur la conscience ? Quel terrible secret peut-elle cacher, au point d'obstruer l'enquête pour retrouver son propre enfant ? Traduit de l'anglais (Irlande) par Janique Jouin-de Laurens. A propos de l'auteur HAYLEN BECK, aussi connu sous son véritable nom, Stuart Neville, est un auteur acclamé par la critique et les lecteurs. Après une carrière dans la musique, il a épousé celle d'écrivain, faisant du polar sa spécialité. " Un thriller haletant en même temps qu'une peinture au vitriol de notre société. " Le Soir " Un excellent thriller, de ceux qui nouent les entrailles. " Vaucluse matin