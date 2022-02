Je pensais t'épargner

Le loup n'est pas toujours celui qu'on croit... " L'heure de la punition avait sonné. La porte de sa prison s'ouvrirait bientôt, révélant ses pires craintes. " Une fillette est trouvée morte dans le coffre d'une automobile. Le père, accusé de maltraitance par son épouse, est soupçonné du crime. Très vite, la commandante Laroche, qui dirige l'enquête, réalise que l'affaire est loin d'être simple. Surtout lorsque l'avocate Pauline Carel se saisit du dossier. Une quête de la vérité qui va confronter les enquêteurs aux tabous les plus redoutés. Un thriller sous haute tension. A propos de l'autrice Après avoir travaillé dix ans dans le marketing à Shanghai puis à Dubaï, Pétronille Rostagnat s'installe à Lyon. Depuis 2015, elle se consacre à l'écriture de romans policiers. " Un page-turner addictif et glaçant. " Sonja Delzongle, autrice de Boréal. " Ce roman vous prend aux tripes et ne vous lâche plus. " 20Minutes " Le lecteur change de coupable à chaque nouvel indice ou rebondissement. Embarqué dans ce scénario bien ficelé, on tourne les pages avec frénésie afin de connaître le fin mot de l'affaire ! " Killing79, Babelio