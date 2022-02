Les 21 peurs qui empêchent d'aimer

Lutter contre ce qui nous empêche d'aimer et d'être aimé ! A une époque où les injonctions au bonheur, au couple et à la liberté nous paralysent, Angelo Foley plonge à la racine de nos peurs pour mieux nous en libérer. Il en décortique les mécanismes et propose des exercices permettant de prendre conscience de nos blocages intérieurs. Une ode à la vulnérabilité comme une première étape vers la résilience, et l'amour. A propos de l'auteur Né à Puteaux (92), ANGELO FOLEY est thérapeute holistique, conférencier et directeur artistique dans la musique. En 2018, il crée le compte Instagram " Balance ta peur " qui totalise aujourd'hui près de 70 000 abonnés. " Angelo Foley met en lumière nos parts d'ombre " Marie-Claire " Ce livre nous permet de reprendre notre plein pouvoir. Celui de choisir ce que nous vivons. Celui de reconnaître que même les expériences les plus douloureuses sont toujours à notre service. " Lili Barbery-Coulon