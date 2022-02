Dieu n'est pas un chic type. Manifeste pour un Dieu qui en vaut la peine

"Dieu n'est pas un chictype" ... et heureusement : qui donnerait ne serait-ce qu'un quart d'heure de sajournée pour un Dieu aseptisé, gentil et terriblement ennuyeux ? Pourquoi alorsavons-nous délaissé un Dieu infiniment beau, bon, exigeant et tout-puissant pour lequel tant d'hommes et de femmes ont tout quitté et tout enduré, jusqu'à donnerleurs vies ? Sans détour, UlrichLehner nous amène avec une étonnante facilité à (re)découvrir ce Dieu quenous ne connaissons plus. Il casse l'image trop souvent répandue d'un Dieufrelaté qui n'attire plus les foules. Il plaide avec passion pour "reconquérirle Dieu qui apparaît à Moïse dans le buisson ardent, qui parle à travers lesânes, qui bannit les démons d'un troupeau de porcs, qui jette Saul de soncheval, et apparaît à saint François ". En contemplant le Dieu de laBible, le seul qui peut saisir notre âme, on ne peut que vouloir chercher à le rencontreret se faire proche de lui, dès aujourd'hui. Un ouvrage salvateur etlumineux. "Dieu n'est pas un chictype est un livre incontournable pour les parents, les éducateurs religieux etles simples fidèles qui veulent se libérer de la divinité en pullover issue dela culture pop américaine et rencontrer la grandeur radicale de Dieu". Rod Dreher Originaire de Bavière, le professeur Ulrich Lehner enseigne avec passion l'histoire et lathéologie à l'université Notre-Dame (Etats-Unis). Membre de l'Académieeuropéenne des sciences et des arts, il est l'auteur d'une vingtained'ouvrages, traduits dans de nombreux pays.