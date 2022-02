Homme, femme... ce que nous disent les neurosciences. La nature a raison ! Nos différences sont des richesses

Comprendre le masculin et le féminin, améliorer le dialogue et les relations entre hommes et femmes, voilà le défi de ce livre. Pour le relever, l'observation de la réalité scientifique est une clef essentielle. En s'appuyant sur plus de 500 références répertoriées de la neuropsychologie et de la biologie humaine, le professeur Ecochard nous explique comment, de la conception à l'âge adulte, le garçon ou la fille, à partir d'un donné naturel, se construit dans son corps, sa psychologie, son rapport aux autres et au monde extérieur. L'ouvrage évoque les troubles qui peuvent se produire dans la mise en place de l'identité sexuelle. Il donne des pistes pour vivre les relations homme-femme comme une harmonieuse complémentarité. Ce livre accessible à tous, avec un langage clair, et sans jargon, nous donne les repères essentiels et une approche très pratique que tout parent ou éducateur a besoin de connaître. Le professeur René Ecochard, docteur en médecine, professeur à l'université Claude-Bernard (Lyon I), est membre du Pôle Santé-Publique du CHU de Lyon. Il est promoteur d'une écologie humaine intégrale.