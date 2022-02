Eloge spirituel du repos

Pour le chrétien, le repos est souvent un lieu de combat ! Combat face aux idoles actuelles qui exigent une efficacité permanente jusqu'au burn out, à une époque où même les vacances se doivent d'être les plus occupées possibles... Pour autant, nous avons également conscience de la tentation de la paresse qui nous empêche d'avancer... Savoir se reposer est donc à la fois un art et une véritable vertu. Le père Maximilien prend ici le temps de méditer sur le repos authentique. Fourmillant de citations tirées du patrimoine de la littérature et de la tradition spirituelle, son analyse lumineuse et profonde nous éclaire. Elle nous offre enfin la solution d'une juste attitude vis-à-vis de nous-mêmes et de nos activités. Un ouvrage essentiel pour redonner le bon rythme à nos vies. Le père Maximilien Le Fébure du Bus est chanoine régulier à l'abbaye de Lagrasse (Aude).