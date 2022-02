1847, Angleterre. Le Mary Céleste, navire du capitaine Briggs, est accosté au port de Douvres. Les autorités britanniques sont à la recherche d'hommes assez téméraires pour retrouver l'Erebus et le Terror, deux vaisseaux d'exploration disparus il y a un peu plus d'un an lors d'une expédition en Arctique. Motivés par une belle récompense, Briggs et son équipage décident d'entreprendre la mission de sauvetage. Mais une fois arrivés en terre inuite, ils tombent sur un navire fantôme, trop petit pour être l'Erebus ou le Terror. Leur périple prend alors une tournure inattendue...