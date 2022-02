Au coeur de la finance utile. A quoi sert votre épargne ?

Eric Lombard, directeur de la Caisse des dépôts, nous ouvre les portes de cette institution vitale pour l'économie et nous offre une visite privée pour enfin savoir ce que fait L'Etat de notre argent. La Caisse des dépots et des consignations ? Sous ce nom trop long et un peu vague se cache tout simplement la banque de l'Etat français, qui gère chaque année 1250 milliards d'Euros. Les retraites ? C'est elle. Le livret A ? Elle aussi. La formation professionnelle ? Elle encore. L'argent versé aux sociétés pendant le confinement, avec le fameux " quoi qu'il en coûte " ? C'est elle, toujours. Eric Lombard ouvre toutes les portes de cette institution vitale pour l'économie réelle, et aborde tous les sujets : de la réforme des retraites au tournant écologique, du plan logement à l'épargne mal investi des Français : vous saurez enfin ce que fait l'Etat de votre argent.