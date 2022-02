Dictionnaire philosophique d'un monde sans dieu

L'essayiste Philippe Val nous livre un condensé de tout ce qu'il faut savoir pour lutter contre la bien-pensance et le communautarisme ambiant. Voltaire, quand l'obscurantisme revint au XVIIIe siècle, qu'on se mit à brûler des livres et des hommes, décida que l'Encyclopédie en 30 volumes de Diderot et d'Alembert ne suffisait pas. C'était trop. Il décida de condenser ses idées : de réunir en un seul livre tout ce que les hommes devaient savoir pour lutter contre la frilosité de la pensée, et contre ce qui ne s'appelait pas encore le communautarisme. C'est cette structure et cette méthode dont se sert ici Philippe Val, ancien patron de Charlie Hebdo et de France Inter, pour combattre les maux de notre époque. Le communautarisme, l'antisémitisme, les fake news, le relativisme, la confusion de la pensée woke, l'autocensure des médias : tout y passe, tout est analysé, disséqué, déconstruit, dans ce dictionnaire d'utilité publique, à emporter partout avec soi.