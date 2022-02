Etre à sa place

Dans un monde qui tangue, l'expression "trouver sa place" soulève de multiples questionnements. La philosophe Claire Marin confronte l'être humain à ses aspirations et à ses capacités d'adaptation : constamment "déplacé" , par le monde qui l'entoure ou ses sentiments, n'est-il pas toutefois sommé d'y "trouver sa place" , quitte à ne pouvoir la choisir ? "Ca commence parfois par une inquiétude ou un malaise. On se sent en décalage, on craint d'agir de manière déplacée. On a le sentiment de ne pas "être à sa place". Mais qu'est-ce qu'être à sa place, dans sa famille, son couple, son travail ? Quels sont les espaces, réels ou symboliques, qui nous accueillent ou nous rejettent ? Faut-il tenter de conquérir les places qui nous sont interdites, à cause de notre genre, notre handicap, notre âge, notre origine ethnique ou sociale ? Peut-être faut-il transformer ces lieux de l'intérieur et s'y créer une place à soi ? " Dans cet ouvrage aussi passionnant que sensible, la philosophe Claire Marin explore toutes les places que nous occupons - quotidiennement, volontairement ou contre notre gré, celles que nous avons perdues (l'enfance), celles que nous craignions de perdre (y être remplacé) - et interroge une des injonctions sociales les plus anachroniques de notre temps. Encore reste-t-il à savoir si l'on finit tous par trouver une place ou si le propre d'une place n'est pas plutôt d'être sans cesse déplacée, ou de déplacer celui qui croit pouvoir s'y installer...