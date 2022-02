Faites de la politique !

Ce sont des chiffres décourageants : nous comptons en France une vingtaine de partis politiques, mais cette vingtaine ne rassemble pas plus de 1 % de la population française parmi ses adhérents... Pourquoi les Français ne sont-ils plus au rendez-vous de l'engagement politique ? Que ne trouvent-ils plus dans les partis, qu'ils retrouvent visiblement dans les manifestations, que ce soit celles des Gilets jaunes, pour le climat, ou contre le passe vaccinal ? Pourquoi défilent-ils au lieu de s'engager ? Et comment dès lors réenchanter l'engagement politique, pilier de notre démocratie ? Pour répondre à ces questions essentielles en ce début de siècle, Philippe Méchet et Timothée Nicolas ont parcouru les antichambres du pouvoir. Ils se sont entretenus avec des ministres, des chefs de parti, en les abordant avec une question simple : pourquoi avez-vous choisi l'engagement politique ? Ils ont même réalisé ce qui fut probablement l'un des derniers entretiens de Valéry Giscard d'Estaing. Et discutant avec tous ceux qui font et qui ont fait le peuple politique de la France, analysant la nouvelle radicalité de leur époque, questionnant les désillusions des uns et le cynisme des autres, ils parviennent dans ce véritable manuel démocratique à redorer le blason si terni de l'engagement, et à redonner le goût de la politique au lecteur.