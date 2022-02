The Killer Inside Tome 8

Le psychopathe qui sommeille en moi... Après les révélations de Kyoka, Eiji ne parvient plus à garder son sang-froid et, quand la police fait irruption dans l'appartement de la jeune fille, il est arrêté pour tentative de meurtre et placé en détention avant son jugement. Là, son amie Rei découvre qu'en réalité, ce n'est pas B-1 qui est l'alter ego d'Eiji... mais l'inverse ! Enfant, la vie du garc ? on bascule lorsque son père, Makoto Hachinoi, est injustement accusé et que sa mère se suicide après avoir tenté de l'étrangler. Abandonné de tous, il développe alors un trouble dissociatif de l'identité : l'insouciant Eiji est né ! Il jure néanmoins de tout mettre en oeuvre pour retrouver le véritable coupable et ainsi accomplir sa vengeance... Un serial killer peut-il frapper par-delà la mort ? Avec son scénario travaillé au millimètre et son atmosphère oppressante, ce thriller horrifique vous fera douter de tout... et de tous !