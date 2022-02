Jujutsu Kaisen Tome 1

Un roman qui fait la lumière sur les zones d'ombre du manga phénomène ! Pour Yuji et Megumi, une sortie à Akihabara se transforme en filature de Satoru Gojo ! Que fait-il dans le quartier le plus geek de Tokyo ? Quelque temps plus tard, le fantasque enseignant accompagne son collègue Kento Nanami en mission. Les deux hommes aux caractères opposés forment une équipe aussi étonnante que détonante ! De son côté, le cruel Mahito trouve lui aussi un étrange professeur : un vieil aveugle qui lui montre un nouvel aspect de la psyché humaine. Dans les ténèbres du tunnel qu'ils se partagent, une cohabitation inédite se profile... Yuji se pose des questions au contact d'un jeune garçon hanté par un mauvais esprit. L'éradication passe-t-elle d'abord par la compassion ? Vie, mort, résurrection : les débuts de Yuji en tant qu'exorciste n'ont pas été de tout repos, et il a encore tant à découvrir ! A travers des histoires inédites, humains et fléaux dévoilent leurs doutes et leurs désirs... Dans ce roman à la fois original et respectueux du manga, les héros de Jujutsu Kaisen et leurs ennemis s'affichent sous un jour nouveau. Découvrez l'envers du décor aux côtés de Yuji, Megumi, Satoru, Kento, Kiyotaka et Mahito !