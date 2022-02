Valkyrie apocalypse Tome 10

Dieux vs humains : l'ultime combat ! Alors que personne n'aurait osé l'imaginer, le quatrième combat du Ragnaro ? k s'achève à nouveau sur une victoire de l'humanité ! En effet, les multiples ruses de Jack l'Eventreur ont fini par avoir raison d'Héraclès... Avant de disparaître, le héros grec a néanmoins réaffirmé son amour éternel pour les êtres humains, qu'il souhaitait absolument voir gagner. Seulement, les dieux sont déterminés à ne pas laisser leurs adversaires prendre l'avantage et, pour cela, ils sont prêts à tout ! Les voilà qui sortent le grand jeu : pour faire face à la légende incontestée du sumo, Tameemon Raiden, c'est Shiva, le destructeur de mondes, qui entre dans l'arène... Assistez aux duels les plus fous de l'histoire ! Puissance et charisme se déchaînent dans des combats jouissifs d'une extraordinaire intensité. Valkyrie Apocalypse a fait sensation en se classant dans le top des meil- leurs mangas au Japon : son casting imprévisible et son tournoi épique vous réservent bien des surprises !