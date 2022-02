1, 2, 3, Soleil - Une fanfiction non-officielle Squid Game

Jusqu'où irez-vous pour de l'argent ? Issu d'une famille très modeste, Will a eu la chance inouïe d'étudier dans l'université la plus prestigieuse du pays (et donc la plus coûteuse ! ). Sa mère a tout sacrifié pour qu'il intègre cette école, et lui-même enchaîne les petits boulots pour essayer de maintenir la tête hors de l'eau financièrement. Mais tous ces efforts ne sont pas suffisants pour suivre les cinq années classiques du cursus et, quand le jeune homme apprend que la bourse qu'il a demandée lui est refusée, il est au plus mal. Il fait alors une rencontre qui, lui promet-on, changera sa vie et lui ouvrira les portes du monde. Tout ce qu'il a à faire, c'est appeler le numéro inscrit au dos de la carte et dire oui pour gagner des millions. Désespéré, Will décide de se lancer sans savoir qu'il s'engage alors dans une aventure pour le moins... mortelle. Bonne chance Will, le cauchemar commence ! Plongez dans cette fanfiction glaçante et non-officielle sur la série phénomène Squid Game !