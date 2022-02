Vivez l'Aventure - Le nuage aux 100 licornes

Il faut sauver les licornes ! Aujourd'hui, tu vas faire ton premier voyage en avion ! Confortablement blotti(e) dans un siège avec ta peluche licorne, tu sombres très vite dans un sommeil profond. Quand tu te réveilles, catastrophe ! L'avion a atterri sur un immense nuage enchanté habité par des licornes et il ne peut plus repartir ! Les licornes aimeraient bien vous aider, mais elles ont été empoisonnées par un étrange maléfice... Vite ! Tu dois trouver une solution pour sauver les licornes ! Parviendras-tu à quitter le nuage enchanté ? L'album dont tu es le héros pour les 7-10 ans, entièrement illustré et truffé d'énigmes : retrouvez les 11 albums de la collection en librairie !