Mon livre de stickers Pixel art 100% Minecraft

Crée 10 incroyables scènes Minecraft en stickers pixels ! Crée d'impressionnantes scènes dignes d'un vrai minecrafteur grâce à cet incroyable livre de stickers pixels ! Colle les stickers carrés sur les grandes scènes illustrées pour reproduire les monstres les plus connus de ton jeu préféré : creeper, zombie-villageois, golem des neiges, enderman, Ender Dragon etc. Suis les modèles numérotés présents sur les pages, tu verras c'est facile ! Avec plus de 500 stickers carrés de toutes les couleurs ! Un livre non-officiel.