Coloriages pixel - 100% Minecraft

70 incroyables coloriages pixels dans l'univers de Minecraft ! Laisse libre cours à ton imagination de minecrafteur et colorie ces 70 illustrations 100% Minecraft ! Creeper, zombie-villageois, golem des neiges, Enderman mais aussi forteresse du Nether, toundra enneigée et Enderdragon : donne vie à ton jeu préféré en complétant les pixels ! Et grâce aux découpes présentes sur toutes les pages, c'est facile d'afficher tes oeuvres les plus réussies ! Un livre de coloriages non-officiel.