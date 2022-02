Marvel Arcanes - Les Tourments de Fatalis

Un roman Marvel officiel ! L'heure de l'accomplissement a enfin sonné pour le célèbre Vilain, Docteur Victor von Fatalis. Après des années de recherches, il sait enfin comment sauver l'âme de sa mère, sa plus grande obsession. Une alliance avec la recluse Maria von Helm lui a fourni les clés pour sa dernière invention : en fusionnant leur super-science et leurs pouvoirs de sorciers, Fatalis et Helm arrivent à créer le Harrower, un appareil qui ouvrira une faille et arrachera l'âme de sa mère du monde des Enfers. Mais, une fois de retour dans le monde des humains, les forces rebelles menacent d'envahir la Latvérie et de renverser le pouvoir en place. Cette révolution ne pouvait pas plus mal tomber, alors que les portes de l'Enfer sont à présent déverrouillées... Une aventure inédite mettant en scène un des plus grands et puissants méchants de l'univers Marvel ! Découvrez aussi Domino Providence, le roman Marvel Héroïnes, issu du partenariat Aconyte/404, déjà en librairies !