Twilight Imperium - La faille intersidérale

Un roman dans l'univers du jeu de société culte Twilight Imperium ! Alors que le capitaine Felix Duval et toute l'équipe du Temerarious patrouille tranquillement dans une colonie de la coalition Mentak, un endroit reculé de la galaxie où il ne se passe jamais rien, un appel de détresse retentit dans le vaisseau. Une lune est attaquée et requiert l'aide de l'équipage, brisant ainsi le calme de la mission. Le Temerarious se lance alors à la rescousse de Thales, un scientifique, qui les engage pour l'aider à terminer et mettre en oeuvre sa théorie capable de créer de nouveaux trous de ver et qui pourrait littéralement révolutionner le monde et l'astrophysique. Mais ce projet n'est pas vu d'un bon oeil par tous, et Duval et ses compagnons sont rapidement la cible de deux brigades de black-ops rivales, qui veulent voler les travaux de Thales. Face aux multiples attaques et à des comportements bizarres, le capitaine commence à douter de l'honnêteté du scientifique. Peut-il lui faire confiance ? Ou bien est-il à la tête d'un complot qui pourrait détruire à jamais l'équilibre des pouvoirs dans la galaxie ? Une aventure inédite mettant en scène les personnages du jeu de société culte d'Asmodee, Twilight Imperium, en partenariat avec Aconyte !