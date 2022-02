Escape Book - Piège Arctique

Vous êtes pris(e) au piège ! Au coeur de l'Arctique se trouve un trésor précieux, toujours introuvable : une épave du XIXe siècle, prisonnière des glaces. Celui ou celle qui la découvrira sera l'archéologue le/la plus célèbre de sa génération. Et vous voulez être cet archéologue ! Alors, vous vous lancez sur la piste du Belargo. Malheureusement, très vite, c'est vous qui êtes pris(e) au piège de l'Arctique. Et si vous connaissiez le même sort que l'équipage du Belargo ? Esprit logique, bataille contre des ours polaires, retour dans le passé : pour vous en sortir, il vous faudra faire preuve d'ingéniosité, de logique, et surtout, garder votre sang-froid ! Réussirez-vous à résoudre les énigmes pour sortir indemne du livre ?