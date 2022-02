100 recettes simples avec 3 ingrédients

Rapides et économiques Le plaisir de cuisiner sans les contraintes d'une liste de courses à rallonge ! Tel est le pari de ce livre dont les 100 recettes ne requièrent pas plus de 3 ingrédients (en dehors des basiques du placard). Quiche au chorizo, velouté champignons-pois chiches, mille-feuille d'aubergine, flan de carotte, porc sauté au miel, tartelettes prunes chocolat... des recettes simples et variées qui plairont à toute la famille.