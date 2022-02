Créations green attitude

Faire ses produits d'entretien ou de beauté, vous en rêvez ? Utiliser les produits de votre jardin ou créer plus d'objets pour votre maison, cela vous donne envie ? Vous souhaitez adopter une attitude plus green ? Alors suivez le guide ! Réalisez votre masque visage et cheveux, votre gommage anti-peau sèche, prenez soin de votre parquet ou de vos miroirs, laissez libre cours à votre imagination pour peindre sur une nappe... Plus de 50 créations toutes thématiques confondus en accord avec la nature et surtout avec la nature comme base : fruits bios, savon de Marseille, feuilles glanées, capucines du jardin, etc.