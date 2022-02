Jolis bracelets

A chaque occasion son bracelet associé : pour un dîner entre collègues tissez-vous une manchette, pour un brunch entre amies réalisez un bracelet brésilien, pour un goûter avec vos neveux et nièces sortez votre bracelet en tricotin. Si vous aimez toucher à tous les loisirs possibles tout en ayant vite une nouvelles création, ce livre est fait pour vous : voici 50 bracelets à reproduire demandant peu de matériel et en suivant des techniques variées et différentes pour des poignets bien ornés !