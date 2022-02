Je fabrique mes cosmétiques solides

Les cosmétiques solides font de plus en plus parler d'eux. Et pour cause, ils n'ont que des avantages : faciles à utiliser, ils sont plus écologiques (peu ou pas d'emballage) et plus économiques. Savon, shampoing, baume hydratant, déodorant, dentifrice... chaque cosmétique existe désormais sous sa forme solide ! Ils ne contiennent pas d'eau et n'ont donc pas besoin de conservateur chimique. Plus concentrés, ils sont également plus efficaces et durent plus longtemps. Enfin leur grand point fort est de pouvoir être facilement transportés. Sophie Ortiz a conçu pour cet ouvrage une gamme complète de cosmétiques solides pour tous les besoins et toute la famille.