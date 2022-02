Crêpes et galettes bretonnes

50 recettes à réaliser avec une crêpière Stars de la Bretagne, les crêpes et galettes sont l'occasion d'un repas original, gourmand et convivial. Quels sont les secrets de la réussite pour obtenir des galettes fines et croustillantes, des crêpes moelleuses et parfumées ? Recettes de base et tours de main pour se servir d'une crêpière comme un pro sont suivis de recettes variées, salées et sucrées, de la version mini pour l'apéro, en passant par le petit déjeuner ou le goûter jusqu'au plat complet. Recettes traditionnelles et déclinaisons.