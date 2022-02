La disputatio au cœur du management. Débats et controverses

Les sciences de gestion et du management occupent une place centrale dans le dispositif universitaire français. Cet ouvrage devrait retenir l'attention de tous les enseignants-chercheurs du champ et, plus largement, du grand public. Les sciences de gestion et du management occupent désormais une place centrale dans le dispositif universitaire français. Un étudiant sur cinq y suit un cursus généraliste ou spécialisé en management des organisations, avec des taux d'insertion professionnelle remarquables. Le dynamisme est au moins aussi significatif en matière de recherche. Cet ouvrage devrait retenir l'attention de tous les enseignants-chercheurs en sciences de gestion et du management et, plus largement, du grand public souhaitant mieux appréhender les enjeux en présence.