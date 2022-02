Ecrire l'inouï. La critique dramatique dépassée par son objet XIXe-XXIe siècles

Que se passe-t-il lorsqu'un critique ne sait que dire face à un spectacle inouï ? Le silence l'emporte, ou le rejet. Ou bien s'invente une nouvelle écriture critique. Le livre interroge ces expériences, entre théâtre romantique et scènes contemporaines. Quels sont les moments où la critique se trouve dépassée par son objet ?? Quand ne parvient-elle plus à remplir ses fonctions parce que le spectacle ébranle ses habitudes de perception, de compréhension et d'évaluation ?? Cet ouvrage cerne, du xixe ? siècle à nos jours, les oeuvres dramatiques qui ont bousculé la critique dramatique. Il étudie aussi les réactions de la critique, ses facultés d'adaptation ou de résistance, sa capacité (ou non) à se réinventer face au radicalement neuf. Pluridisciplinaire, ce livre fait dialoguer monde universitaire et critique professionnelle journalistique.