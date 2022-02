Le roman kaléidoscope. Confessions d’un Italien d’Ippolito Nievo

Ce livre présente l'étonnante actualité d'un roman du XIXe siècle, Confessions d'un Italien d'Ippolito Nievo, sur fond d'histoire de l'Italie, de dépassement du romantisme, d'actualité de l'éveil politique et amoureux d'un homme, d'émancipation d'une femme. Ce livre présente un roman du XIXe ? siècle racontant sept décennies de l'histoire de l'Italie (1775-1858), Confessions d'un Italien d'Ippolito Nievo, et explique comment il s'adresse aux lecteurs d'aujourd'hui. S'inspirant d'auteurs célèbres, comme l'Arioste, Musset ou Sand, Nievo sort du romantisme, qu'il tourne parfois en dérision, et annonce notre actualité littéraire ? : anti-héros, critique des classiques. Le récit, encore actuel, montre la militance politique piégeant l'idéalisme d'un adolescent, ou un père réinventant son rôle d'éducateur ou enfin, une femme qui s'émancipe et une histoire d'amour très actuelle.