Le confinement. Genèse, impacts et controverses

Le confinement général de la population constitue un fait inédit en démocratie. Comment une telle décision a-t-elle été prise ? Par qui ? Sur la base de quelles informations ? Et avec quelles conséquences sur la société française ? Le confinement général de la population constitue un fait inédit en démocratie, dont les répercussions sociales sont à la fois nombreuses et importantes. Comment une telle décision a-t-elle été prise ? Par qui ? Sur la base de quelles informations et de quelles représentations ? Et avec quelles conséquences sur la société française ? Une équipe pluridisciplinaire (sociologues, économistes, épidémiologistes) s'efforce de répondre à ces questions.