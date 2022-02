La francophonie en Asie-Pacifique N° 6, automne 2020 : Environnement et developpement durable en Asie du Sud-Est

L'Asie du Sud-Est est aujourd'hui confrontée à des défis considérables dans sa trajectoire de développement, santé, maladies infectieuses, pollution, changements climatiques et environnementaux, développement des inégalités dans l'accès aux ressources ou encore à la sécurité alimentaire. Ce numéro de la revue FAP vise à mettre en valeur, dans ses dimensions scientifiques, de développement mais aussi francophones, le travail de recherche interdisciplinaire de long terme, mêlant environnement, santé et sciences sociales, mené par les chercheurs de l'IRD et leurs partenaires en Asie du Sud-Est".