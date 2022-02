Idées reçues sur les TOC

Depuis quelques années, les articles, émissions, ouvrages sur les TOC se multiplient, mettant en lumière une pathologie que l'on a longtemps considérée comme de simples petites manies que tout le monde a plus ou moins. Qui n'a jamais vérifié deux fois que sa porte était bien fermée à clé ou que la cafetière était éteinte ? Où mettre la limite entre le simple effet d'une inattention ou d'un stress passager et le pathologique ? Lorsque ces troubles prennent de l'ampleur, qu'ils empêchent une vie quotidienne satisfaisante pour la personne comme pour son entourage, il devient essentiel de poser un diagnostic, de trouver quelles en sont les causes et d'identifier les traitements adaptés. Antoine Pelissolo et Margot Morgiève mettent à profit leur expérience pour une analyse scientifique, clinique mais également sociologique car les TOC ont un retentissement important sur la vie sociale des patients.