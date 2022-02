Transidentités et transitudes. Se défaire des idées reçues

Si la transidentité n'est pas un fait nouveau, ces franchissements de genre suscitent toujours préjugés, brutalités, théories et pressions sur les existences des personnes concernées. Lorsque l'on évoque les transidentités, des questions viennent ainsi inéluctablement : comment un homme pourrait-il devenir une femme ? une femme, un homme ? que signifient ces mots, comment les définir et qui les définit ? Immédiatement alors, une autre question surgit : quel est le sens du mot devenir ? Pourquoi le devenir devrait-il céder la pas à l'assignation ? Car la transidentité ayant à voir avec l'identité de genre et non l'identité sexuelle, elle réfute de facto l'analogie "naissance = assignation" . C'est tout l'enjeu de cet ouvrage que de montrer que les transitions sont bien plus complexes qu'un passage sans retour d'un point A à un point B, que le verbe "devenir" doit être pris au sens fort de "devenir enfin la personne que l'on est" . On ne naît pas, on devient...