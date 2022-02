Géopolitique des mafias. Entre expansion économique et conquête territoriale

S'appuyant en premier lieu sur le contrôle d'un territoire et son extension tentaculaire à l'échelle de la planète, les mafias dessinent une géographie singulière avec leurs lieux et leurs ancrages. Elles s'affranchissent des frontières réelles ou symboliques, entre légal et illégal, exploitent la mondialisation des trafics et la fragmentation des espaces politiques, et accroissent ainsi un rayonnement international dans lequel les diasporas jouent un rôle certain. Une géopolitique des mafias a donc tout son sens pour comprendre que les mécanismes de conquête des territoires et des populations vont bien au-delà de ceux d'une organisation criminelle "classique" . Ceci est d'autant plus crucial que l'enjeu des années à venir sera de lutter contre cette expansion territoriale, l'histoire ayant montré qu'aucun pays n'a su extirper la mafia une fois celle-ci implantée sur son territoire.