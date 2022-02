Plongez au coeur de la création contemporaine londonienne, à travers 10 portraits et entretiens d'artistes majeurs et 100 lieux qui font l'actualité artistique sur ce territoire. La culture est omniprésente à Londres. Partez à la rencontre de cette ville créative avec pour guides 10 artistes majeurs. Voici une sélection éclectique de lieux culturels qui permettront de découvrir ou redécouvrir des quartiers de la ville. Il invite à sortir des quartiers traditionnels pour se diriger vers des quartiers plus émergents, plus diversifiés où se concentrent la créativité et les projets pluridisciplinaires. 2 préfaciers : Daniel Rachel : auteur et musicien Hannah Barry : galeriste et fondatrice de Bold Tendencies. 10 artistes contemporains : Akram Khan : danseur chorégraphe, Amanda Levete : architecte, Anna Meredith : compositrice, productrice et musicienne, Ben Eine : street artist, Conrad Shawcross : sculpteur, Eileen Cooper : artiste plasticienne, Gilian Wearing : photographe, vidéaste et performeuse, Mary Katrantzou : créatrice de mode, Simon McBurney : acteur, metteur en scène et auteur de théâtre Yinka Ilori : designer 10 grands lieux : Barbican Design Museum Royal Academy of Art Sadler's Wells Serpentine Galleries Tate Modern et Tate Britain The Institute of Contemporary Art Victoria and Albert Museum Whitechapel Gallery Et 90 autres à découvrir ! A découvrir aussi, des livres-guides consacrés à Berlin, Athènes, Moscou, Lisbonne, Milan, New York, Lille, Paris, Nantes/Rennes/Brest.