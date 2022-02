Nouveau titre de la collection ! Plongez au coeur de la création contemporaine milanaise, à travers 10 portraits et entretiens d'artistes majeurs et 100 lieux qui font l'actualité artistique sur ce territoire. Cet ouvrage invite le lecteur à découvrir Milan à travers le prisme de la création artistique contemporaine. Sont d'abord présentés dix artistes, issus de toutes les disciplines, qui font le dynamisme de la ville. Ils sont invités à nous parler de leur parcours, de leur travail et de leur rapport à Milan. Une seconde section s'attache à présenter cent lieux propres à la création contemporaine milanaise, avec les dix lieux incontournables de la ville mis en exergue. Le lecteur dispose ainsi d'un véritable guide, riche et précis, pour découvrir autrement l'offre culturelle de Milan. 2 préfaciers : - Tommaso Trini (historien d'art) - Beatrice Trussardi (présidente de la fondation d'art contemporain Trussardi) 10 artistes : - Stefano Boeri (architecte, urbaniste, éditeur et directeur de la Triennale) - Davide Bombana (danseur et chorégraphe) - Pippo Delbono (metteur en scène et dramaturge) - Giacomo Moor (artisan designer) - Tiziano Vudafieri et Claudio Saverino (architectes) - Arthur Arbesser (styliste, fashion designer) - OZMO (street artist) - Paolo Ventura (photographe et scénographe) - Invernomuto (Dj, vidéo, installation) - Anna Franceschini (plasticienne et vidéaste) 10 lieux majeurs : - Fondation Prada - Armani Silos - Hangar Pirelli Bicocca - Mudec - Musée des cultures - Galerie Rossana Orlandi - Assab One - Triennale Milan - Palazzo Litta - La Fabbrica del Vapore - ICA - Institut Contemporain pour les Arts A découvrir aussi, des livres-guides consacrés Berlin, Athènes, Moscou, Lisbonne, Milan, New York, Lille, Paris, Nantes/Rennes/Brest.