Le grand Jabadao

Une île perdue du Finistère. Dessus, une baraque de pêcheurs en bois goudronné. Un congélateur débranché. Et à l'intérieur, une toile, cachée depuis plus d'un siècle, signée du grand Paul Gauguin. Une bonne raison : son motif est gênant, voire obscène. Alors, miracle ou arnaque ? Ce court roman, à la fois érudit et galopant, déploie avec humour et fantaisie des vendeurs un peu louches, un galeriste aux abois, un assistant retors, un capitaine chilien, un détective opiniâtre et une fille aux yeux troubles... " A un camarade, Gauguin devait écrire, laconique : "Moi, je me promène en sauvage en cheveux longs et je ne fais rien..." Pas exact. Au contraire, il sera prolifique, achevant sur place des dizaines de toiles où alternent, en aplats rythmés, des ocres, des lavande, des parme et des verts. Mais on sait aussi que, tour à tour dépressif et exalté, fagoté comme "un conquistador en maillot de bain", quand il n'empruntait pas un gilet breton à broderies, Gauguin rêva ici à ses embarquements, Java, le Tonkin, Madagascar avec "une maison en terre", enfin Tahiti, répondant à cette "terrible démangeaison d'inconnu". "