Cet ouvrage est uniquement composé à partir du travail minutieux des policiers, juges d'instruction, secrétaires, psychiatres, psychologues, etc., qui ont interrogé et incarcéré Piotr Pavlenski entre 2015 et 2019, dans le cadre de ses événements d'art politique, d'abord l'incendie de la porte du FSB, puis celui des fenêtres de la Banque de France. Fidèle à sa méthode qui "force les appareils du pouvoir à travailler pour l'art", Piotr Pavlenski délivre avec cette oeuvre pensée hors de toute compromission une hallucinante plongée dans la machine carcérale, aussi bien russe que française, s'abattant sur un artiste engagé dans l'art politique.