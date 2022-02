Apprendre à s'accepter soi-même. Avec sainte Marie-Madeleine

En nous se disputent souvent trois personnages : celui que je suis réellement, celui que je crois être au regard des autres et celui que je voudrais être. Les deux derniers nous tracassent parce que ce sont des idoles de notre véritable personnalité. Adolescente, Marie-Madeleine ne s'aimait pas. Alors elle décida d'inventer "son idole" pour être acceptée. Mais, au plus profond d'elle-même, elle souffrait de jouer ce personnage. Un jour, elle rencontra l'Amour, clé de voûte d'une nouvelle vie, du bonheur d'aimer et d'être aimée pour soi-même. L'idole a fondu, son Moi authentique a pu apparaître, dans toute sa vérité et sa beauté et Marie-Madeleine a vibré de la joie d'être elle-même, avec son passé houleux et terrifiant. Une vie nouvelle pouvait enfin commencer. Aux lecteurs de découvrir comment une "femme légère" nous précède dans le Royaume, et de recevoir de l'apôtre des apôtres le secret pour devenir d'authentiques saints. Car être saint, c'est être devenu pleinement soi-même...