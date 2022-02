Entrer dans une lecture dépoussiérée de la Bible

Dans ce Petit Traité Spirituel, le père Benjamin Boisson propose des clés simples pour lire et comprendre les Ecritures, en particulier les évangiles : saisir les liens avec l'Ancien Testament, décrypter le sens des allégories... Il ajoute quelques conseils concrets pour faire de cette lecture un chemin de découverte spirituelle. Son intention ? Nous inviter à retrouver le goût de lire la Bible et nous aider à entrer dans une lecture nourrissante, pour mettre la Parole de Dieu au centre de nos vies. Un petit livre pratique pour lire la Bible avec profondeur, passion et joie.